بالفيديو.. تعرَّف على اليوم الدراسي للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

كشفت متحدثة التعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري، عن أن اليوم الدراسي سيكون على مرحلتين، المرحلة الابتدائية حيث يبدأ يومهم الدراسي من الـ 3 عصرًا عبر قنوات التعليم، وللمرحلة المتوسطة والثانوية من الـ 7 صباحًا.

وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم نظمته وزارة الصحة، إن كل مدرسة ستتولى توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وفق جدول زمني.

وأضافت: «تابعنا في الوزارة التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، ورأينا حجم الإصابات المسجلة، فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا من خلال التعليم عن بعد».

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وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام إنه ستتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات، وذلك بعد الأسابيع السبعة الأولى التي ستكون فيها الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام ابتداء من تاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية"، أن قرار الدراسة «عن بعد» هو قرار مهم في ظرف استثنائي، ويعكس ويؤكد مدى اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات.

وأشارت إلى أن قرار الدراسة عن بُعد يُعزز مدى التكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الوزارة تتابع باستمرار التطورات والمستجدات الخاصة بفيروس كورونا.