«تحالف دعم الشرعية في اليمن»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة

أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية..

صرّح المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت، أن القوات المشتركة تمكّنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة.

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