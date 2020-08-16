«المجلس الصحي» يوضح الإجراءات المتبعة في حال مخالطة مصاب بكورونا

أوضح المجلس الصحي السعودي، الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها الشخص المخالط لمصابٍ بفيروس كورونا.

وأكد المجلس الصحي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أنه يجب على المخالط الذي يعتقد أنه مصاب بفيروس كورونا، الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما يجب عليه التأكد من سلامته بالفحص عبر المراكز الثابتة والوحدات المتنقلة المنتشرة حول المملكة، وفقًا للمجلس الصحي السعودي.

ويمكن للمصاب أو المخالط، التأكد من مدى إصابته بفيروس كورونا من عدمها عبر مراكز الفحص السريع المقدم لمن لا تظهر عليهم الأعراض، من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

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ويتعرف الشخص المصاب بفيروس كورونا أو المخالط على خطة العزل أو يتابع حالته الصحية عبر تطبيق «توكلنا»، وفقًا للحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر».

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