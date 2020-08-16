الصحة: تسجيل 1227 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 39 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298,542 حالة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 2466 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 266,953 حالة، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3,408 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا.

وكانت وزارة الصحة وجَّهت 5 توصيات يجب اتباعها عقب التعافي من فيروس كورونا المستجد، وانتهاء فترة العزل المنزلي، مشيرةً إلى أنقد إثبات التعافي لا يحتاج إلى فحص.

وبيَّنت الوزارة، عبر إنفوجراف نشرته عبر حسابها على تويتر؛ أنه بعد انتهاء فترة العزل يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية مع تطبيق التوصيات التالية:

– الملابس: يجب غسلها بالماء والصابون في درجة حرارة تتراوح بين 60–70 مئوية، مع عدم نسيان تعقيم سلة الغسيل.

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– المنزل: لا بد من تعقيم الأسطح المستخدمة مثل مقابض الأبواب، وتهوية المنزل جيدًا.

– دورة المياه: ضرورة غسلها جيدًا بالصابون والمطهرات المعتادة.

– الأدوات الشخصية: لا توجد ضرورة للتخلص منها، ولا بد من تعقيمها وتجنُّب استخدامها مع الآخرين.

– السيارة: الحرص على التخلص من النفايات الموجودة بها، وتعقيم الأسطح، وتهويتها جيدًا.

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