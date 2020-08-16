نجاح عمليتين قيصريتين لامرأتين مصابتين بكورونا في مستشفى رفحاء العام

تمكن فريق طبي بمستشفى رفحاء العام من إجراء عمليتين قيصريتين ناجحتين لسيدتين في العشرين والثلاثين من العمر كانتا مصابتين بفيروس كورونا المستجد، وفق أقصى معايير الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة، وتم خروجهما من المستشفى بعد أن تم التأكد من صحتهما وصحة أطفالهما واستكمال العلاج.

الجدير بالذكر أن «صحة الحدود الشمالية» فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، و3 للسكري، و3 للكلى، و3 للأسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، وتتوافر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.