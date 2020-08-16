56 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في الرياض

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات «تطمن» في منطقة الرياض 156 ألف مستفيد منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ وذلك من خلال 52 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

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