جامعة جازان تحدث تخصص الإدارة السياحية وتنقله لإدارة الأعمال

يأتي ذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030
صدرت موافقة رئيس جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على توصية مجلس الجامعة بنقل تخصص الإدارة السياحية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى كلية إدارة الأعمال، ويعتبر تخصص الإدارة السياحية ضمن التخصصات الإدارية، ويقوم على مبادئ الاقتصاد والإدارة ويخدم قطاعات السياحة والضيافة والترفيه التي تساهم في تعزيز الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق بموافقة رئيس الجامعة على قرار نقل تخصص الإدارة السياحية، الذي يأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 حيث تعدّ السياحة ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنَّ تخصص الإدارة السياحية يهدف لتأهيل الطلبة أكاديميًا للمساهمة في تنمية السياحة الوطنية، وذلك من خلال مجموعة من المقررات التي تواكب متطلبات السياحة الوطنية والعالمية.
وأضاف الدكتور إسحاق أنَّ تخصص الإدارة السياحية في جامعة جازان يعتبر فريدًا من ناحية المحتوى والجودة حيث استند بناء الخطة الدراسية للتخصص على مقارنات مرجعية مع أفضل الجامعات العالمية تزيد عن 20 جامعة من أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وأوضح أن التخصص، يهتمّ بتأهيل الطلبة في كل المجالات المتعلقة بالسياحة وعلى رأسها الاقتصاد والإدارة والتسويق والتخطيط والثقافة والبيئة والتقنية، ويؤهل برنامج البكالوريوس في الإدارة السياحية الطلبة للعمل في عدد من القطاعات كوزارة السياحة وإداراتها المختصة بالوجهات السياحية، والهيئة العامة للترفيه وغيرهم.
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