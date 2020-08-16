مصادر لـ«عاجل»: سرقة كابلات كهربائية بمجمع تعليمي بصبيا.. والشرطة تحقق

فوجئ موظفو مجمع تعليمي للبنات بمحافظة الدرب التابع لإدارة تعليم صبيا صباح اليوم الأحد، بانقطاع خدمة الكهرباء بالمباني المدرسية، مع أول أيام عودة الهيئة الإدارية لمدارس البنين والبنات بالمملكة إلى مقر أعمالهم بعد انقطاع طويل.

ويتكون المجمع من ثلاثة مبانٍ من الطراز الحديث وكل مبنى يتكون من ثلاثة طوابق وهي من المشاريع التي دشنها أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مؤخرا في محافظة الدرب.

وقالت مصادر لـ«عاجل»، إنَّ منسوبات الهيئة الإدارية العائدات للعمل بالمجمع تفاجأن بانقطاع التيار الكهربائي، وذلك إثر تعرض المجمع التعليمي لعملية سرقة للكيابل والتمديدات الكهربائية بالإضافة إلى سرقة أجهزة التوزيع الكهربائي داخل مرافق المجمع التعليمي، ولم يستطعن معها تحمل حرارة الجو خلال تواجدهن للدوام الرسمي.

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وأضافت المصادر أنه فور اكتشاف سرقة الكابلات تابعت إدارة تعليم صبيا وشرطة محافظة الدرب ملف قضية السرقة وفتح تحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيل أكثر عن الواقعة وملابساتها والتعرف على هوية الجناة كون المسروقات تقدر قيمتها بمبالغ طائلة جدًا.

وأوضحت المصادر أنَّ مجمع الدرب التعليمي للبنات الذي يعد من أكبر المجمعات التعليمية الحكومية النموذجية التابع لإدارة تعليم صبيا تلتحق به أكثر من 7 آلاف طالبة يدرسن بالمراحل التعليمية كافة (رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية)، بالإضافة الطفولة المبكرة، وسط استغراب كبير من تنفيذ عملية سرقة ليست بالسهلة لتمديدات وكابلات كهربائية داخل مرافق المباني المدرسية بالمجمع، وهو ما يثير التساؤلات عن وجود حراسة ليلية للمجمع التعليمي من عدمه إن كان المجمع مشمولا بموظفين للحراسات الليلية، لأن عملية سرقة كبيرة كهذه ستستغرق وقتًا طويلًا وجهدًا مضاعفًا لتنفيذها ولن تتم إلا في غياب الحراسة الليلية عن المجمع التعليمي .

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه في وقت سابق باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية، كما وجه باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين للمدارس.

من جهة أخرى، أكّد المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة صبيا إبراهيم الحازمي في تصريح خاص لـ«عاجل» حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة بإدارة التعليم في قضية سرقة الكيابل والتمديدات الكهربائية من أكبر المجمعات التعليمية بمحافظة الدرب وقال: تمَّ إحالة ملف القضية لجهات الاختصاص.