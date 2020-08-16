جولات تفقدية لأمير الجوف على مدن المنطقة ومشاريع طبرجل

يواصل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة والوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها والاستماع للمواطنين وتلمس احتياجاتهم .

وتفقد اليوم المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة طبرجل، حيث استهلّها بالوقوف على المشاريع البلدية، وكان في استقباله لدى وصوله مقر المشروع، محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ورئيس بلدية طبرجل ناصر بن عبدالله الوطبان.

واستمع من أمين المنطقة لشرح عن أعمال التوسعة الجانبية التي تمّت على امتداد طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز من الجهة الشرقية بطول ٣٦٠٠ متر طولي، لمواكبة زيادة الحركة المرورية في المحافظة، ومراعاة اشتراطات السلامة المرورية فيه .

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بعد ذلك وقف أمير الجوف بمنتصف امتداد طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الجنوبية، مستمعًا من أمين المنطقة لشرح عن أعمال التوسعة التي تمت في الطريق، الرابط مع الطريق الدائري حيث تمَّ تنفيذ توسعه جانبية للطريق بطول ٤٠٠٠ متر طولي، وروعي فيه أيضًا توافر اشتراطات السلامة المرورية .

كما قام أمير منطقة الجوف بجولة تفقدية داخل أحياء محافظة طبرجل والاطلاع على مشاريع السفلتة الجاري تنفيذها من قبل بلدية طبرجل في طرق وشوارع المحافظة، مؤكدًا على سرعة التنفيذ والتقيد بمدة العقد والمعايير المتفق عليها .

رافق أمير الجوف في جولته وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان .