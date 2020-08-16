«تعليم الباحة» يطلق مبادرة «يد بيد» لإيصال المقررات الدراسية إلى فئتين من الطلاب

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مبادرة «يد بيد» لإيصال المقررات الدراسية إلى أبناء الشهداء وطلاب التربية الخاصة لمنازلهم.

وتأتي المبادرة تماشيًا مع إقرار الدراسة «عن بعد» خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، حمايةً للطلاب والطالبات من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولتسليم أبناء وبنات الشهداء، وطلاب وطالبات التربية الخاصة من أبناء وبنات المنطقة مقرراتهم الدراسية وإيصالها إلى منازلهم عبر قادة الفرق الكشفية بتعليم المنطقة دون الحاجة لذهاب ذويهم لاستلامها من المدارس.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن «المبادرة تنطلق من الإيمان العميق الذي تكنه الإدارة ومنسوبوها تجاه ما يقوم به الجنود البواسل من حماية العقيدة والذود عن حياض الوطن ومقدراته، وتعزيز القيم الإسلامية السامية التي تقوم على الوفاء والتعاون والتكافل، فكان لزامًا أن نكون مع أبنائهم وبناتهم أوفياء».

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وأشار إلى ضرورة العناية بفئة الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة انسجامًا مع ما توليه الدولة –أيدها الله– من اهتمام بالتعليم عامةً، وبتعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة، وتقديم البرامج المعينة لهم التي تكفل تقديم الخدمات التربوية الجيدة، وتضمن استمرار تعليمهم بصفة دائمة، وتتجاوز التحديات في جو صحي آمن ليتلقوا تعليمهم مع بقية أقرانهم، عبر تهيئة فرص التعليم المتساوية لتعليم متكافئ ومناسب في ظل الظروف الراهنة وإيجاد بيئة تعليمية تكفل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين والمتعلمات كافة، بما يحقق مزيدًا من العدالة في التعليم، ويعزز دوافع التعلُّم لدى هذه الفئة على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وتباين خصائصهم واحتياجاتهم.

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