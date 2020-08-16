أخبار السعودية اليوم.. أمر ملكي بترقية 61 قاضيًا بوزارة العدل.. وتفاصيل بداية العام الدراسي الجديد

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 16 أغسطس 2020م، منها: إعلان التفاصيل الكاملة لبداية العام الدراسي الجديد، و أمر ملكي بترقية 61 قاضيًا في وزارة العدل، وبرنامج حساب المواطن يعلن آلية الاعتراض على استحقاق دعم الدفعة 33 .

وزارة التعليم: تحديد وضع الدراسة لبقية الفصل الدراسي بعد الأسابيع السبعة الأولى

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، إنه سيتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات، وذلك بعد الأسابيع السبعة الأولى التي ستكون فيها الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام ابتداء من تاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

آليات وتقييم ومواعيد كل فئة عمرية.. تعرف على التفاصيل الكاملة لبداية العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التعليم بيانًا أعلنت فيه عن آلية بداية العام الدراسي الجديد الذي ستكون بدايته بتاريخ 11/1.

أمر ملكي بترقية 61 قاضيًا في وزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- أمره الكريم بترقية 61 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

المؤسسة العامة للتقاعد توضح آلية تسوية المكافأة لغير مستحقي المعاش

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية تسوية المكافآة عند نهاية الخدمة لمن لم تتوافر لديه الخدمة النظامية لاستحقاق المعاش التقاعدي.

«المجلس الصحي» يوضح الإجراءات المتبعة في حال مخالطة مصاب بكورونا

أوضح المجلس الصحي السعودي، الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها الشخص المخالط لمصابٍ بفيروس كورونا.

56 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في الرياض

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات «تطمن» في منطقة الرياض 156 ألف مستفيد منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ وذلك من خلال 52 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

بالتفاصيل.. حساب المواطن يوضح آلية الاعتراض على مبلغ الدعم لدفعة أغسطس

أوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، طريقة تقديم طلبات الاعتراض على استحقاق مبلغ الدعم للدفعة الـ33.

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معهد الإدارة العامة يشترط حضور موظفي الحكومة لبرامجه

أعلن معهد الإدارة العامة أن تنفيذ برامجه الإعدادية المخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي سيكون حضوريًا في مقار المعهد مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

«أمانة الشرقية» تنفذ 599 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 599 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 34 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد – 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و 16 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

إنذار وإغلاق 889 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة في أسبوع

نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، خلال الأسبوع الماضي 2071 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

تنبيهات من الأرصاد لـ3 مناطق.. و«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحذر والحيطة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

عبر نظام نور.. هكذا يمكن للطلاب التسجيل على منصة «مدرستي»

أعلنت وزارة التعليم استئناف الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام لمدة 7 أسابيع، مشيرةً إلى إطلاق منصة مدرستي التي يتم الدخول عليها من خلال نظام نور.

«الدفاع المدني» يحذر من ترك 5 أشياء قد تنفجر داخل المركبات في الصيف

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك 5 أشياء داخل المركبات مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهي (عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة وولاعات السجائر وعبوات سائل معقم اليدين)، مشيرة إلى أنّ جميعها قد تنفجر ماعدا المعقمات قد تسبّب اشتعال النار في أجزاء من السيارة .

«الصحة» تحدد 3 مصادر طبيعية لفيتامين يكافح مشاكل الأعصاب وفقدان الشهية

أوضحت وزارة الصحة، أن مشاكل الأعصاب أو فقدان الشهية قد يكون بسبب نقص فيتامين (ب١٢) بالجسم، ونصحت بأخذه من مصادره الطبيعية مثل البيض والأسماك ومشتقات الحليب.

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