بالصور.. «مدني الطائف» ينتشل جثتين لغريقين في «سد صعب»

انتشل الدفاع المدني في الطائف، اليوم الأحد، جثتين لشخصين غرقا في سد صعب، معربًا عن خالص التعازي في الفقيدين.

وقال الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «انتشل مدني الطائف جثتين لشخصين غرقا في سد صعب، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته».

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (18:42) من مساء يوم السبت، يفيد عن غرق اشتباه غرق شخصين بسد صعب.

وأضاف أنه على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول قامت الفرق بتطبيق خطة للبحث عن طريق الغواصين وتم العثور على جثة أحد الأشخاص وانتشالها، فما واصلت الفرق البحث حتى صباح هذا اليوم الأحد حيث تم العثور على الجثة الأخرى وانتشالها، فيما باشر فريق التحقيق أعماله بالموقع وتم تسليم الحالة للجهة المختصة.

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وأهاب العقيد القرني بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب والسباحة في السدود والمستنقعات المائية التي تخلفها مياة الامطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

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