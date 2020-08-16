استقبال نائب مكة المكرمة لرئيس جامعة الطائف

وهنأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، وعبر عسيري عن شكره للأمير بدر بن سلطان على دعمه للجامعة وبرامجها.
ثمّ قدّم الدكتور عسيري شرحاً عن خطط الجامعة والتي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي.
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