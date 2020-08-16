السعودية اليوم / أكثر من 4700 موظف بتعليم ينبع يباشرون أعمالهم



ينبع 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

باشر أكثر من 4748 موظفًا وموظفة من الهيئة الإدارية اليوم, عملهم بمدارس تعليم محافظة ينبع ومكاتب التعليم والقطاعات التعليمية التابعة لها وسط خطة متكاملة أعدتها الإدارة لتهيئة المدارس والعمل على تنظيفها وتعقيمها وتوفير كل السبل للوقاية من انتشار العدوى ومراعاة الحالات الصحية للجميع مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة.

وحث المساعد للشؤون التعليمية سليم بن عبيان العطوي قادة المدارس والهيئة التعليمية على استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مثمنًا جهودهم المبذولة في سبيل نجاح العمل التعليمي في المدارس، مؤكدًا أن قائد المدرسة هو من يملك الإمكانية الحقيقية في الارتقاء بجودة المدرسة وتحسين أدائها بصورة أفضل.

من جانبه أفاد مشرف المقررات المدرسية سليمان الرجبي أن إدارة التعليم بينبع تواصل ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد, حيث أنهت الإدارة توزيع وتسليم المقررات الدراسية الخاصة بالمرحلة الابتدائية من المستودعات إلى المدارس بنسبة 100‎% , وسيتم الانتهاء من المرحلة المتوسطة خلال الأسبوع القادم.

بدوره أبان مدير المستودعات بالإدارة سعد الذبياني، أن عملية الترحيل تتم وفق خطة معدة ومجدولة زمنياً, داعياً قادة المدارس في المكاتب الداخلية إلى التنسيق مع إدارة المستودع لاستلام المقررات وفق البرنامج الزمني المعد.

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16:58ت م

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