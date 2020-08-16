السعودية اليوم / إدارة تعليم جدة تستقبل منسوبيها من الهيئة التعليمية والإدارية عقب الإجازة الرسمية



جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

استقبلت إدارة تعليم جدة اليوم منسوبيها من الهيئة التعليمية والإدارية عقب الإجازة الرسمية ، وذلك لمتابعة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي 1442هـ وفق الخطط الزمنية التي اعتمدتها الوزارة للتعليم عن بعد المحدد بـ 7 أسابيع .

‎وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود بن صقيران الكناني ، أن قيادات المدارس وإدارييها في مدارس البنين والبنات ، على أهبة الاستعداد لما يكفل سير العملية التعليمية بكل نجاح ، مراعين عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نجاح العمل التعليمي في مختلف المراحل الدراسية .

‎وأشار إلى متابعة المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي ، للدور المهم والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها ، إلى جانب سير قبول الطلاب وتسجيلهم ومتابعتهم بالتنسيق مع لجنة الإرشاد الطلابي ، وتحديد احتياج المدرسة من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة .

‎ولفت الانتباه إلى دور الإداريين والإداريات في المدارس ودعمهم لتنفيذ خطط وبرامج اداراتها ، متمنياً للجميع في القطاع التعليمي كل التوفيق والنجاح ، وأن يكون عاماً دراسياً يكسوه الجد والاجتهاد والمزيد من العطاء لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات .

// انتهى //

16:38ت م

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