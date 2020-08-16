السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً



جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان , نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة ، رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً الدكتور يوسف عسيري.

وقدّم الدكتور عسيري لسموه شرحاً عن خطط الجامعة التي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي , معبّرًا عن شكره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة , ودعمه للجامعة وبرامجها.

وهنأ سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه مديرا للجامعة , سائلاً - الله - له التوفيق في المهام الموكلة إليه .

// انتهى //

16:32ت م

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