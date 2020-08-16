السعودية اليوم / أكثر من 8 الآف مستفيد من الاستشارات الصحية والدوائية في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن



حفر الباطن 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

قدّم مستشفى الولادة والأطفال خدماته الاستشارية والدوائية لـ 8,943 مستفيداً ومستفيدة وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية في ظل جائحة

وتأتي هذه الخدمات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين.

// انتهى //

16:31ت م

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حفر الباطن 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسقدّم مستشفى الولادة والأطفال خدماته الاستشارية والدوائية لـ 8,943 مستفيداً ومستفيدة وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية لعيادات النساء والأطفال 7920 استشارة ، فيما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات الدوائية وإيصال الأدوية 963 مستفيداً ، كما أصدر المستشفى من خلال خدمة إصدار التقارير الطبية عبر تطبيق الواتس آب 60 تقريراً للمستفيدين.وتأتي هذه الخدمات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين.// انتهى //16:31ت م0127

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