السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يثمن جهود جوازات المنطقة في تطبيق الإجراءات الوقائية على العمالة في المشروعات الصناعية والزراعية



بريدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, جهود جوازات منطقة القصيم وما أنجز خلال فترة منع التجول عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة, وما بذل من جهود في المشروعات الصناعية والزراعية والإجراءات التي اتخذت بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي.

وقال سموه في خطاب لمدير جوازات المنطقة العميد عبدالرحمن الشبرمي: نشكركم على ما تم إنجازه من قبلكم والإدارات التابعة لكم ونتطلع إلى الاستمرار وبذل الجهود المتواصلة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة.

ونوه سموه بما يتلقاه قطاع الجوازات من دعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مشيداً بما يبذله منسوبو الجوازات وما يقدمونه من نجاحات وإنجازات متطورة في خدمة المواطن والمقيم, سائلاً الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد.

// انتهى //

16:25ت م

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