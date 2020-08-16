السعودية اليوم / مالي تسجل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا



باماكو 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

سجلت مالي خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية تسع إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في مالي اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2614 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 125 وفاة.

// انتهى//

16:24ت م

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باماكو 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجلت مالي خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة في مالي اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2614 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 125 وفاة.// انتهى//16:24ت م0116

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