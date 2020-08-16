السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل المواطنين المريدي والسمحان بعد تنازلهما عن حق القصاص



حائل 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم كلاً من المواطن وليد بن عقيل المريدي الأسلمي المتنازل عن حق القصاص في قاتل شقيقه سامي بن عقيل المريدي - رحمه الله - والمواطن فهد بن عيد السمحان الشمري المتنازل عن حقه في القصاص من قاتل ابنه ناصر بن فهد السمحان - رحمه الله -.

ونوه سمو أمير منطقة حائل بفضيلة التسامح والعفو عند المقدرة، مشيداً بمبادرتهما بالعفو لوجه الله والتنازل عن حق القصاص، مؤكداً سموه على حرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على حقوق أبنائهم وكذلك على تحفيز المبادرين بالتنازل وتشجيعهم لنيل الأجر المضاعف من المولى القدير وإشاعة روح التسامح والإخاء.

من جهتهما أعرب المواطنان الأسلمي والشمري عن شكرهما لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر لأبنائهم بالمنطقة، سائلين الله بأن يتقبل منهما هذا العمل وأن يديم على هذا الوطن وقيادته الأمن والأمان.

// انتهى //

15:31ت م

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