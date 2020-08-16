السعودية اليوم / أمانة الشرقية تسعى لتحقيق تنمية متوازنة في مدن ومحافظات المنطقة



الدمام 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

تعمل أمانة المنطقة الشرقية على تحقيق تنمية متوازنة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة عبر المواءمة بين متطلبات وأهداف رؤية المملكة 2030، والمخطط الهيكلي للمنطقة الشرقية 1450هـ، واستراتيجية النقل الشامل 2044، واستراتيجية تصريف الأمطار، واستراتيجية الوصول الشامل، والمؤشرات الحضرية وأهداف التنمية المستدامة وأنسنة المدن.

وأكدت الأمانة حرصها على تنمية كافة مدن المنطقة الشرقية ضمن العديد من الاستراتيجيات التي منها استراتيجية النقل الشامل التي انطلقت عام 2015م وتستمر حتى عام 2035م وتشمل تنفيذ 215 مشروعاً تمثل خارطة طريق لتغيير البنية التحتية في قطاع النقل متعدد الوسائط بما يتواكب مع التنمية العمرانية ومعدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي المستمر، منوهة إلى أن برنامج "الطرق" يعزز كفاءة شبكة الطرق بين كافة المدن.

كما أشارت الأمانة إلى أن برنامج "المباني والمرافق " الذي تشرف عليه وكالة التعمير والمشاريع في الأمانة عمل على إنشاء وتطوير العديد من المباني والمرافق البلدية في مختلف المدن، مبينة في الوقت نفسه على استمرار العمل في برامج "الأمطار" الذي هدف إلى تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول كما أن العمل مستمر في برنامج أنسنة المدن ومعالجة التشوه البصري وتجهيز الطرق بعناصر السلامة في كافة مدن ومحافظات المنطقة.

//انتهى//

15:29ت م

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