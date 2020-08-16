

الباحة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

نجح بحمد الله فريق طبي في مستشفى القرى العام بمنطقة الباحة في إنقاذ حياة مريضة حضرت إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة وكانت تعاني من نزف حاد بسب حمل إنبوبي هاجر متمزق خارج الرحم وهبوط حاد في ضغط الدم .

وجرى على الفور استدعاء الفريق الطبي المتخصص وإدخال المريضة إلى غرفة العمليات، وقد خضعت لجراحة معقدة لفتح البطن للتنظيف واستئصال الأنبوب وهو ماتطلب توفير دم ونقله أثناء العمل الجراحي .

وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وحالة المريضة حالياً مستقرة ولله الحمد.

// انتهى //

15:27ت م

0107





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة مريضة من نزف حاد لحمل إنبوبي في مستشفى القرى العام بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.