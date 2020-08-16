السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل أمين مجلس شباب المنطقة



حائل 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه في الإمارة اليوم, الأمين العام لمجلس شباب المنطقة ‏الدكتور جمال الرويضي الذي قدم لسموه تقرير أعمال المجلس لعام ١٤٤١هـ .

وأكد سموه خلال الاستقبال أهمية الشباب وأهمية أطروحاتهم ومبادراتهم والتفاعل الأمثل معها من الجهات الخدمية بالمنطقة كافة، مؤكداً دعم ولاة الأمر -حفظهم الله- لكل ما يدعم الشباب ويهيئ لهم المستقبل الأفضل, مشيداً بتميز أعمال مجلس شباب المنطقة ودورهم المحوري, متطلعاً للمزيد من الأعمال والمبادرات, ومتمنياً للجميع التوفيق.

من جهته أعرب الدكتور الرويضي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه للدعم المستمر الذي يحظى به شباب وفتيات المنطقة، مؤكداً حرص الجميع على العمل بروح الفريق الواحد لما فيه الخير للمنطقة وأبنائها.

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15:24ت م

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