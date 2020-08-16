شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعترض ويدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).

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