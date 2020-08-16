شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توضح.. المدارس على مرحلتين والجامعات حضوريا في هذه المقررات والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث التعليم العام بوزارة التعليم: الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة جميع المستجدات لقرار العودة للدراسة، وكانت جاهزة لجميع الاحتمالات. وتابعنا في الوزارة التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، ورأينا حجم الإصابات المسجلة، فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا من خلال التعليم عن بعد.

وأضاف: اليوم الدراسي سيكون على مرحلتين، المرحلة الابتدائية يبدأ يومهم الدراسي من الـ 3 عصرا عبر قنوات التعليم، وللمرحلة المتوسطة والثانوية من الـ 7 صباحا. وكل مدرسة ستتولى توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وفق جدول زمني.

وذكر متحدث التعليم الجامعي أن الدراسة في التعليم الجامعي والتدريب المهني والتقني للفصل القادم ستكون عن بعد للمقرارت النظرية وحضوريًا للمقررات العملية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية؛ بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات. وأضاف أن مجالس الجامعات ستقوم بنشر القرارات التفصيلية للمقررات التطبيقية.