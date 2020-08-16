شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع أعداد التعافي من كورونا في المملكة إلى 266.953 والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة الصحة بأن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن وصل إلى 298,542، وحالات التعافي 266,953، فيما بلغت الوفيات 3,408 حالات. ولا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس كورونا. كما تجاوزت عدد الفحوصات المخبرية حتى الآن 4,262,092 فحصًا مخبريًا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل (1227) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2466) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (266,953) حالة ولله الحمد.