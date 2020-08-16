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الصحة: ارتفاع أعداد التعافي من كورونا في المملكة إلى 266.953

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قال متحدث وزارة الصحة بأن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن وصل إلى 298,542، وحالات التعافي 266,953، فيما بلغت الوفيات 3,408 حالات. ولا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس كورونا. كما تجاوزت عدد الفحوصات المخبرية حتى الآن 4,262,092 فحصًا مخبريًا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل (1227) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2466) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (266,953) حالة ولله الحمد.

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