10 مميزات جديدة على WhatsApp لجعل الدردشة أمتع

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعمل تطبيق WhatsApp المملوك لفيسبوك دائمًا على إضافة التطويرات والتحسينات لتوفير تجربة دردشة أسهل وأمتع للمستخدمين، وإليك عدد من المميزات الجديدة وأخرى منتظرة بحسب موقع gadgetsnow.

1- الدردشة مع 50 شخصًا على WhatsApp web:

أتاح تطبيق المراسلة الفورية مؤخرًا إمكانية الدردشة بالفيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا من خلال دعم غرف ماسنجر على إصدار سطح المكتب من واتس آب، فحاليًا يمكنك إنشاء غرفة جديدة أو الانضمام إلى دعوة مباشرة من WhatsApp Web.

2- دعم أجهزة متعددة:

يعمل واتس آب على دعم العمل على أكثر من جهاز في وقت واحد، مع مزامنة الدردشات عبر جميع الأجهزة.

3- إدخال 138 رمزًا تعبيريًا جديدًا:

طرح واتس آب 138 رمزًا تعبيريًا جديدًا في أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد، وتضيف هذه الرموز التعبيرية مهنًا جديدة مثل الطاهي والمزارع والرسام.

4- كتم الدردشة للأبد:

يعمل التطبيق أيضًا على إضافة خاصية كتم الدردشة للأبد للمحادثات الجماعية، وباستخدام هذا الخيار، ستتمكن من تجاهل الإشعارات بشكل دائم.

5- إضافة جهات الاتصال عبر الـ QR:

أضاف تطبيق واتس آب ميزة إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريعة QR، وبذلك إذا أراد مستخدمو WhatsApp إضافة شخص جديد إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، فإن مسح رمز QR ينجز المهمة بسهولة.

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6- الملصقات المتحركة:

يمكن استخدام ملصقات واتس آب المتحركة لجعل الدردشات أكثر متعة، وقد أضافها التطبيق مؤخرًا، وهناك أربع مجموعات متاحة للتنزيل في الوقت الحالي وهم: Chummy Chum Chums و Rico’s Sweet Life و Bright Days و Moody Foodies.

7- الوضع الداكن على إصدار سطح المكتب:

طرح تطبيق واتس آب ميزة الوضع الداكن على إصدار سطح المكتب في الفترة الماضية.

8- التركيز على مشارك واحد في المكالمات الجماعية:

ويعمل تطبيق واتس آب حاليًا على إضافة ميزة تسمح للمستخدم بالتركيز على شخص واحد من اختياره في مكالمات الفيديو الجماعية، وذلك من خلال الضغط باستمرار على وجه الشخص في المكالمة الجماعية المتضمنة 8 أشخاص، وسيتحول الوجه إلى وضعية ملء الشاشة.

9- مكالمة فيديو جماعية بنقرة واحدة:

أضاف WhatsApp رمز مكالمة فيديو جماعية في الدردشات الجماعية للسماح للمشاركين في المجموعة ببدء مكالمة فيديو جماعية بسرعة.

10- مميزات أخرى:

بحسب التقارير عمل التطبيق على إضافة ميزة وضع اختصار لجهة اتصال على الشاشة الرئيسية على الهواتف الذكية، وأيضًا يعمل على تنقية الصوت، مع إضافة فقاعة دردشة ملونة جديدة.

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