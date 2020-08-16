4 مدن تسجل 232 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الوفيات بالمملكة 3408

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (2,464) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (266,953 ) حالة.

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عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (28,183) حالة من بينها (1,774) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (298,542) حالة، توفي منهم (3408) حالات.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1,227) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: 62 في الرياض و 57 في كل من جدة وجازان و56 في مكة المكرمة و 43 في بيش و 36 في المدينة المنورة و 35 في كل من الحرجة وأبو عريش وسبت العلاية.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يوضحها موقع كوفيد 19 (هنا).

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