، "الصحة" تعلن تسجيل 2466  حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266953 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1227 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 298542حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3408 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181 والحالات الحرجة 1774 حالة .وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد