- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يزور وزير السياحة أحمد الخطيب غدًا الاثنين محافظة ميسان التي تبعد 100 كيلومتر من محافظة الطائف جنوبًا، وهي إحدى أهم الوجهات السياحية الجديدة في منطقة مكة المكرمة، وتتميز بغابات العرعر الخضراء والزيتون البري والنباتات العطرية.
كما تتميز بجبالها الشاهقة التي تصل قممها إلى أكثر من 2500 متر فوق سطح البحر، مثل جبال السروات وبها القلاع الحجرية والقرى التراثية.
وتشتهر بإنتاجها المميز من اللوز والخوخ والتين والتين الشوكي والمدرجات الزراعية التي تجمل المنحدرات الجبلية وشلالات المياه وتنتج أجود أنواع العسل.
وتأتي هذه الزيارات في إطار المتابعة المستمرة لفاعليات الموسم السياحي "تنفس السعودية" الذي دشن منذ قرابة الشهر بمنطقة مكة المكرمة.وزير السياحة أحمد الخطيب محافظة ميسان
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 03:49 PM
لمتابعة موسم السعودية "تنفس"
يزور وزير السياحة أحمد الخطيب غدًا الاثنين محافظة ميسان التي تبعد 100 كيلومتر من محافظة الطائف جنوبًا، وهي إحدى أهم الوجهات السياحية الجديدة في منطقة مكة المكرمة، وتتميز بغابات العرعر الخضراء والزيتون البري والنباتات العطرية.
كما تتميز بجبالها الشاهقة التي تصل قممها إلى أكثر من 2500 متر فوق سطح البحر، مثل جبال السروات وبها القلاع الحجرية والقرى التراثية.
وتشتهر بإنتاجها المميز من اللوز والخوخ والتين والتين الشوكي والمدرجات الزراعية التي تجمل المنحدرات الجبلية وشلالات المياه وتنتج أجود أنواع العسل.
وتأتي هذه الزيارات في إطار المتابعة المستمرة لفاعليات الموسم السياحي "تنفس السعودية" الذي دشن منذ قرابة الشهر بمنطقة مكة المكرمة.
، جولات ميدانية لوزير السياحة بالطائف وغدًا بميسان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جولات ميدانية لوزير السياحة بالطائف وغدًا بميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.