محمد بن مسعود - الدمام - 16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 03:34 PM

لرفع نسبة التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي لمواكبة الطلب عليها في المنطقة

"المياه" تعلن تشغيل 4 مشروعات في الحدود الشمالية بأكثر من 126 مليون ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية دخول 4 مشروعات حيز الخدمة والتشغيل، وذلك بتكلفة تجاوزت 126 مليون ريال. وتأتي هذه المشروعات لرفع نسبة التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي لمواكبة الطلب عليها في المنطقة.

وأوضح المدير العام لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية المهندس عافت الشراري، أن المشروعات تتضمن تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة عرعر (المرحلة الثالثة بمنطقة أ)، وربط محطة تنقية المياه بمحطات الضخ بنظام إسكادا بمدينة عرعر، وتنفيذ شبكات مياه وخزانات بمحافظة رفحاء، وربط محطة تنقية المياه بمحطات الضخ بنظام إسكادا بمدينة رفحاء.

وقال الشراري: "إن المشروعات سيكون لها الأثر الفعال في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية المقدمة وتحسينها وتطويرها في منطقة الحدود الشمالية، وذلك وفق أعلى المعايير تحقيقًا لرؤية المملكة 2030"، ويأتي تنفيذ مشروعي ربط محطتي تنقية المياه بمحطات الضخ بنظام إسكادا في مدينتي رفحاء وعرعر ضمن مبادرات زيادة المحتوى الرقمي وفق برنامج التحول الوطني.

وبين أن هذه المشروعات ستخدم أكثر من 38 ألف نسمة في مدينتي عرعر ورفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مشيرًا إلى أن الشركة ماضية في تطبيق خططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية لشبكاتها وفق أعلى معايير الجودة والأداء، مراعية في ذلك تحقيق التوازن البيئي، ورفع الضرر عن العملاء.

الكلمات المفتاحية