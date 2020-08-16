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داهمت القوات الأمنية العراقية، مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة مخيريجة في محافظة الرمادي غربي العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم (الأحد).
وأوضحت الوزارة أن الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة العاشرة نفذتا عملية نوعية على وكر لعناصر "داعش".
وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط قاذفة آر بي جيه، و10 صواريخ متنوعة، و3 حشوات و2 قنبرة هاون عيار 120 و60 ملم، بالإضافة إلى بازوكة حرارية.القوات الأمنية العراقية تنظيم داعش الإرهابي
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 03:41 PM
ضبط أسلحة متنوعة
داهمت القوات الأمنية العراقية، مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة مخيريجة في محافظة الرمادي غربي العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم (الأحد).
وأوضحت الوزارة أن الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة العاشرة نفذتا عملية نوعية على وكر لعناصر "داعش".
وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط قاذفة آر بي جيه، و10 صواريخ متنوعة، و3 حشوات و2 قنبرة هاون عيار 120 و60 ملم، بالإضافة إلى بازوكة حرارية.
، الجيش العراقي يداهم مخبأ لـ"داعش" غربي البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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