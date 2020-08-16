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أكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني أن قرار التعلّم عن بعد يجسّد حرص القيادة الرشيدة على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، ويؤسس لمرحلة جديدة من تفعيل المنصات التقنية والاستفادة منها، منوهاً على أهمية دور الأسر وأولياء الأمور في هذه المرحلة.
وأشار "الجوني" خلال تفقده عدداً من مدارس المنطقة إلى أن الدور المنوط بمسؤولي ومسؤولات التعليم، وطني قبل أن يكون وظيفياً، متطلعاً إلى تكامل الأدوار ومضاعفة الجهود لدعم الطلاب والطالبات وتقليل نسبة الفاقد التعليمي.
وأضاف أن نحو 1300 مدرسة للبنين والبنات أتمّت جاهزيتها للعام الدراسي الجديد واستقبال منسوبيها ومنسوباتها، وتوفير متطلبات الإجراءات الاحترازية وتفعيل وسائل السلامة، والانتهاء من الآليات الخاصة بتسليم المقررات الدراسية بطريقة آمنة، فضلاً عن إعداد الخطط لاستقبال الطلاب والطالبات الذين يعانون صعوبة في التواصل التقني خلال يوم واحد فقط مع تطبيق الاشتراطات الصحية.مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 03:31 PM
توفير متطلبات الإجراءات الاحترازية وتفعيل وسائل السلامة
أكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني أن قرار التعلّم عن بعد يجسّد حرص القيادة الرشيدة على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم، ويؤسس لمرحلة جديدة من تفعيل المنصات التقنية والاستفادة منها، منوهاً على أهمية دور الأسر وأولياء الأمور في هذه المرحلة.
وأشار "الجوني" خلال تفقده عدداً من مدارس المنطقة إلى أن الدور المنوط بمسؤولي ومسؤولات التعليم، وطني قبل أن يكون وظيفياً، متطلعاً إلى تكامل الأدوار ومضاعفة الجهود لدعم الطلاب والطالبات وتقليل نسبة الفاقد التعليمي.
وأضاف أن نحو 1300 مدرسة للبنين والبنات أتمّت جاهزيتها للعام الدراسي الجديد واستقبال منسوبيها ومنسوباتها، وتوفير متطلبات الإجراءات الاحترازية وتفعيل وسائل السلامة، والانتهاء من الآليات الخاصة بتسليم المقررات الدراسية بطريقة آمنة، فضلاً عن إعداد الخطط لاستقبال الطلاب والطالبات الذين يعانون صعوبة في التواصل التقني خلال يوم واحد فقط مع تطبيق الاشتراطات الصحية.
، تهيئة 1300 مدرسة للعام الدراسي الجديد بـ"تعليم عسير" ،
المصدر : الخليج 365
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