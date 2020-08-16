شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 1500 متر أراض حكومية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت وكالة شؤون البلديات‬ ممثلةً ببلدية المسفلة الفرعية‬ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية في حي الرصيفة بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية تقدر بـ 1500 متر مربع تقريباً، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطن، مما استوجب إزالة التعديات .

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات في الحي تمثلت بإقامة حوش بداخله غرف شعبية، وتم إزالتها إزالةً كلية و إعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي، مؤكداً أنَّ البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل مهامها في إزالة أي موقع مُعتدى عليه دون تأخر أو تهاون، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.