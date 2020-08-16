تعاطف مع ابن ملاك الحسيني مريض التوحد

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تعاطف الكثير من متابعي الأكاديمية بجامعة الملك سعود، ملاك الحسيني مع ابنها مريض التوحد بعدما أعلنت أنها اضطرت إلى أن تتركه في أحد مراكز العلاج في أمريكا بمفرده وتعود إلى المملكة لمباشرة مهام عملها بعدما انتهت الإجازة الخاصة التي حصلت عليها.

جدل حول سلوك ملاك الحسيني

وثارت حالة من الجدل حول ما قامت به الحسيني وانقسم المتابعون إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض وراح كل فريق يسوق الحجج التي تؤيد صحة موقفه.

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المعارضون لما قامت به ملاك قالوا إنها ما كان يجب عليها أن تقوم بما قامت به، فابنها أولوية وبقاؤها معه أثناء فترة العلاج له الكثير من النتائج الإيجابية على سرعة استجابته واكتسابه المهارات، فيما رأى آخرون أن ما قامت به هو تصرف سليم، فبقاؤها معه لمدة أسبوع أو اثنين أو أكثر لن يكون هو السبب في تحسن حالته، مشيرين إلى أن مريض التوحد يمكنه أن يحتاج عدة أشهر حتى يكتسب مهارة واحدة.

وبالرغم من الاختلاف بين الفريقين إلا أنهما أجمعا على التعاطف مع الطفل المريض داعين الله له بالشفاء.

ملاك الحسيني تبرر

وفي مقطع فيديو لها عبر السناب أطلت الدكتورة، ملاك الحسيني لتقدم للجميع تفسيرًا لما قامت به، مشيرة إلى أنها وزوجها لم يدخرا جهدًا أو وقتًا في علاج ابنهما وأنهما بقيا في أمريكا أكثر مما كانا يتوقعان، وطلبت التمديد أكثر من مرة، وكذلك فعل زوجها للبقاء مع ابنهما أطول وقت ممكن.

وتابعت أن الطبيب أخبرها أن ابنها إن توقف عن العلاج أو خرج من المركز لأسبوع حتى فسيفقد كل المهارات التي اكتسبها خلال عملية العلاج، وسيكون عليها أن تبدأ رحلة العلاج من البداية فقررت أن تتركه ريثما تتمكن من العودة إليه.

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