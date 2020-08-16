شروط التسجيل في معهد الإدارة العامة لحملة الثانوية العامة

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ معهد الإدارة العامة تنفيذ برامجه الإعدادية المخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي خريجي الثانوية العامة، سواء تلك التي ستعقد عن بعد وتلك التي ستتطلب الحضور إلى مقر المعهد وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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​​شروط القبول في برامج معهد الإدارة العامة

بالنسبة لحملة الثانوية العامة يشترط للقبول في برامج المعهد ما يلي:​​​

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية

أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية –قسم العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.

أن يكون المتقدم / المتقدمة من خريجي الثانوية العامة وألّا يتجاوز​ عمر المتقدم عن (25 سنة) ومن مواليد عام (1415هـ فما​ فوق)​.

أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد على ألّا يتجاوز مدة الاختبار (5 سنوات).

إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج اللغة الإنجليزية وتم استبعاده من المعهد) فإنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.

إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد) فإنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده بسبب الغياب.​

برامج المعهد للفصل الأول

وأعلن معهد الإدارة العامة عن تنفيذ برامجه المخصصة لإيفاد موظفي الدولة في مقار المعهد، وتنفيذ برامجه الإعدادية العامة واللغة الإنجليزية عن بعد والتقييم في القاعات التدريبية.

البرامج التي ستنفذ عن بعد

البرامج التدريبية القصيرة (القدرة الواحدة)

البرامج الإعدادية العامة (بعد الثانوي) وبرنامج اللغة الإنجليزية الخاصة بها

البرامج التي تستلزم الحضور لمقر المعهد

برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين (للموظفين)

البرامج التدريبية الموجهة

الحلقات التطبيقية

البرامج الإعدادية للإيفاد

وأوضح معهد الإدارة العامة أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال زيارة موقع المعهد على الرابط التالي (اضغط هنا).

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