شاهد.. لقاح كورونا الروسي Sputnik V في أول فيديو ترويجي

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

صور مقطع فيديو جديد يروج للعقار الروسي سبوتنيك الخامس Sputnik V وهو اللقاح الأول المسجل في العالم ضد كوفيد-19، على أنه منقذ البشرية من الوباء.

ويأتي الفيديو على هيئة رسوم متحركة؛ لشرح وتسويق اللقاح الروسي الذي تم تمويل تطويره من قِبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

ويظهر في البداية كوكب الأرض وقد غلفه فيروس كورونا، ثم يظهر بعد ذلك العقار الروسي الذي يمحوه رويدًا رويدًا من على وجه البسيطة.

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وقد جاء الفيديو معبرًا عن اسم اللقاح الذي سُمي تيمنًا بمركبة الفضاء سبوتنيك1 والتي كانت الأولى في تاريخ البشرية التي يتم إطلاقها خارج مدار كوكب الأرض، وسبقت روسيا بها الولايات المتحدة الأمريكية في سباق الفضاء الشرس بين الدولتين.

الموافقة على لقاح Sputnik V

وقد تمت الموافقة على اللقاح المسمى رسميًا Gam-COVID-Vak بعد مرحلتين فقط من التجارب السريرية، ويأتي ذلك استثناءً بسبب شدة الأزمة الدولية التي سببها الوباء.

وقال ألكسندر جينتسبيرج مبتكر لقاح Sputnik V ومدير مركز جماليا القومي للبحوث، اليوم الأحد، إن تجربة المرحلة الثالثة المناسبة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المتطوعين ستستمر.

وتابع لوكالة تاس الروسية: من المهم أن نلاحظ أنه من غير المقرر أن يدخل Sputnik V التداول العام حتى يناير المقبل، مما يتركنا مع أربعة إلى خمسة أشهر لمراقبة كفاءته وأي تأثيرات جانبية محتملة.

روسيا توافق على أول لقاح لفيروس كورونا في 10 أغسطس

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