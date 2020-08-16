جامعة حائل تدعو خريجي الفصل الصيفي لتحديث بياناتهم

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت جامعة حائل كافة الطلاب الذين تخرجوا في الفصل الصيفي هذا العام إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر موقع الجامعة (هنا) قبل يوم الثلاثاء المقبل.

تحديث بيانات جامعة حائل

وقالت الجامعة إنه سوف يتم تسليم الوثائق عن طريق البريد السعودي موضحة أنه في حالة عدم وجود عنوان وطني فلن تتمكن من إرسال الوثيقة.

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ودعت الجامعة إلى تسجيل العنوان الوطني من خلال الرابط التالي (هنا) موضحة أنه في حالة عدم إرسال البيانات في الموعد المحدد سوف يتأخر إصدار الوثيقة وفقا للإجراءات المتبعة.

نتائج القبول بجامعة حائل

وكانت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة أعلنت عن قبول أكثر من 1900 طالبٍ وطالبةٍ مستجد في عملية الفرز الثاني ما بين قبول وترقية للعام الدراسي 1442هـ، بعد أن قُبل 8807 طلاب وطالبات في الفرز الأول.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش أن الجامعة بتوجيه من رئيس الجامعة حرصت على استيعاب أكبر قدر من المتقدمين، وفقًا للطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، والمفاضلة بين النسب الموزونة للمتقدمين.

وبيّن الدكتور اللويش أنه إضافة إلى قبول الطلبة المستجدين في الفرز الثاني فقد قُبل 6800 طالب وطالبة في السنة التحضيرية، وقبول 400 طالب وطالبة في دبلوم كلية المجتمع، وقبول 1100 طالبة في المجمعات الأكاديمية بالمحافظات، كما قُبل 200 طالب وطالبة في برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، داعيًا المقبولين إلى تأكيد قبولهم لمن يتاح له هذا الخيار قبل نهاية يوم السبت 15 أغسطس 2020.

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