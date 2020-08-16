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تنبيه من أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية على جازان
تستمر حتى الساعة الـ 7مساءً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7مساءً – بمشيئة الله -.
حالة الطقس اليوم
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق ( الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، جازان). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم /ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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