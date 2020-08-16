تعليم تبوك: تأمين أجهزة قياس الحرارة والمعقمات وتطبيق التباعد

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

بمتابعة مدير عام تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، شهدت عودة الهيئة الإدارية والتعليمية صباح اليوم في مدارس المنطقة تطبيق بروتوكولات العودة للعمل وفق الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية بما يساهم في سلامة الجميع.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة في تعليم تبوك خالد الفقير حرص إدارة تعليم تبوك على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية منذ اليوم الأول لعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمكاتب والمدارس.

وأشار إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية، لافتًا لدور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية.

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