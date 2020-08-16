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فيديو.. نصائح مهمة من الدفاع المدني لقائدي المركبات في الصيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي المركبات في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة.
وأكدت الدفاع المدني، في مقطع فيديو توعوي عبر “تويتر” على أهمية التأكد من خلو المركبة من عبوات الغاز وقداحة السجائر والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف وعبوة العطر المضغوطة.
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه ينصح بخلو المركبات من عبوة سائل معقم اليدين، مشيرة إلى أن جميع هذه المواد قد تنفجر، ماعدا المعقمات قد تتسبب في إشعال النار بأجزاء السيارة.
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