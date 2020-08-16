محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري" تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري".

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع 73,611 طنا من النفايات و 12,500 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال أسبوع، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تُكثف أعمالها للقضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.أمانة منطقة عسير

خلال أسبوع.. أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 86 ألف طن من النفايات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-16 تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري".

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع 73,611 طنا من النفايات و 12,500 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال أسبوع، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تُكثف أعمالها للقضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة. 16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 Advertisements 02:58 PM ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري" ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري" تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري".

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع 73,611 طنا من النفايات و 12,500 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال أسبوع، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تُكثف أعمالها للقضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

، خلال أسبوع.. أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 86 ألف طن من النفايات ،

المصدر : الخليج 365

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