شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من انتشار «مافيا» مكاتب العاملات المنزليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الإعلامي فيصل العبد الكريم من " مافيا مكاتب العاملات المنزليات " كما أطلق عليها ، مشيراً إلى انتشار مكاتب غير مرخصة لنقل وتأجير العاملات المنزليات .

وقال " العبد الكريم " في تغريدة له على " تويتر " أن إعلانات تلك المكاتب منتشرة بكل " جرأة ووقاحة " على السوشيال ميديا - على حد تعبيره- ،وأن من يدير تلك المكاتب مافيا أساسها عمالة عربية يتستر عليهم مواطنين .

وأكد أن تلك المكاتب وراء التلاعب في سوق العاملات المنزليات وهروبهن ، مطالباً بضرورة تدخل وزارة الموارد البشرية على وجه السرعة .