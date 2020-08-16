شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من انتشار «مافيا» مكاتب العاملات المنزليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر الإعلامي فيصل العبد الكريم من " مافيا مكاتب العاملات المنزليات " كما أطلق عليها ، مشيراً إلى انتشار مكاتب غير مرخصة لنقل وتأجير العاملات المنزليات .
وقال " العبد الكريم " في تغريدة له على " تويتر " أن إعلانات تلك المكاتب منتشرة بكل " جرأة ووقاحة " على السوشيال ميديا - على حد تعبيره- ،وأن من يدير تلك المكاتب مافيا أساسها عمالة عربية يتستر عليهم مواطنين .
وأكد أن تلك المكاتب وراء التلاعب في سوق العاملات المنزليات وهروبهن ، مطالباً بضرورة تدخل وزارة الموارد البشرية على وجه السرعة .
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