شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق «تطبيق مقصفي» للوجبات المدرسية وتوفير مزايا للمقاصف وأولياء الأمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " تطبيق "مقصفي " لإدارة عمليات البيع في المقاصف المدرسية بشكل إلكتروني ودفع الطلاب إلكترونياً . أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " تطبيق "مقصفي " لإدارة عمليات البيع في المقاصف المدرسية بشكل إلكتروني ودفع الطلاب إلكترونياً . ودعت "منشآت " أصحاب المقاصف والباحثين عن فرص استثمارية للتسجيل في التطبيق ، كما دعت أولياء الأمور والطلب للإستفادة منه. وطرحت "منشآت " خصم للمنشآت التي ستقوم بالتسجيل في المرحلة الأولي بنسبة 50% على الرسوم الشهرية لمدة سنة . ويهدف التطبيق إلى إبعاد الطلاب عن التعامل المباشر مع الأموال النقدية وتنظيم المقاصف والمواد الغذائية المقدمة بها ، كما يمكن لولي الأمر متابعة المشتريات وتحديد المبلغ وتقسيم المصروف من خلال التطبيق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق «تطبيق مقصفي» للوجبات المدرسية وتوفير مزايا للمقاصف وأولياء الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.