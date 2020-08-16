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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلزام الصيدليات البيطرية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني. قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلزام الصيدليات البيطرية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني. وأعلنت الوزارة اليوم الأحد أن إلتزام الصيدليات بالقرار اعتباراً من 8 / 1 / 1442 هـ الموافق 25 / اغسطس / 2020 م . ويأتي ذلك للتقليل من السدد النقدي المباشر وتوفير حلول التكنولوجيا المالية وحماية العملاء والبائعين من مخاطر عدوى كورونا .

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