صحيفة: الرحلات الجوية من إسرائيل إلى دبي ستمر فوق السعودية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن موافقة السعودية على مرور الرحلات الجوية من تل أبيب إلى دبي والعكس، عبر الأجواء السعودية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه منذ الإعلان عن اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، "تحظى العديد من القضايا الرئيسية باهتمام كبير من قبل الإسرائيليين، كزيارة الإمارات بشكل عام، والمواقع السياحية الرئيسية، من مثل أطول برج في العالم، وجزر النخلة في دبي".

وأوضح مستشار كبير لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في حديث مع الصحيفة العبرية، أنه "في غضون ثلاثة إلى خمسة أشهر، سيتمكن حاملو جوازات السفر الإسرائيلية من زيارة الإمارات"، مؤكداً أن "الرحلات الجوية من تل أبيب إلى دبي ستمر فوق السعودية"، وفق موقع عربي 21.

وكشف أن "البحرين وسلطنة عمان، يتوقع لهما توقيع اتفاقيات مع إسرائيل قبل نهاية العام"، مضيفا أن "المغرب وإسرائيل لديهما بنية تحتية جاهزة للتوصل إلى اتفاق كامل قريبا، وبينهما علاقات سياحية وتجارة واقتصادية واسعة، ولكن الاعتبار المغربي، هو الرغبة في دعم أمريكي لضم الصحراء الغربية"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

ونبه مستشار محمد بن زايد، إلى أن الاتصالات التي أدت إلى الاتفاق التاريخي، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "بدأت بعد انتخاب ترامب وعرض صفقة القرن ".

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ونوه إلى أن من بين القضايا الأخرى التي أدت إلى الاتفاق النهائي، "التهديد الإيراني، ووباء كورونا ، ونية إسرائيل فرض السيادة على غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية"، بحسب زعمه.

وبين كبير المستشارين، أنه "في الأسابيع المقبلة، ستجتمع فرق من الجانبين لصياغة علاقات ثنائية تشمل تدشين سفارتين في أبوظبي وتل أبيب، لكن في المرحلة الأولى، سيتم افتتاح قنصليات أو بعثات دبلوماسية منخفضة المستوى".

وكان ترامب، أعلن الخميس الماضي، عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".