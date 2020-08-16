بالتفاصيل.. حساب المواطن يوضح آلية الاعتراض على مبلغ الدعم لدفعة أغسطس

أوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، طريقة تقديم طلبات الاعتراض على استحقاق مبلغ الدعم للدفعة الـ33.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن تقديم طلبات الاعتراض على استحقاق مبلغ الدعم للدفعة الـ33 لشهر أغسطس 2020م من خلال الرابط:

وأوضح حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي، أنه في حال كان المستفيد «فردًا مستقلًّا» وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، فيلزم تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية.

وكذلك إرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية «دراسة الأهلية» في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، وفقًا لبرنامج حساب المواطن.

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جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن: «شهرين ما نزل لي حساب مواطن.. ما المطلوب مني الآن؟ عقد إيجار فقط؟».

مدة الاعتراض على الأهلية في حساب المواطن

ووفقًا لحساب المواطن فإنه إذا كانت حالة الأهلية «غير مؤهل» وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسار المغردين على الحساب الرسمي لدعم حساب المواطن: «عندي مشكلة أرجو حلها.. أنا قدمت اعتراض قديم على الأهلية وتم الرفض ولأن استحقيت الأهلية بس المشكلة ما أقدر اعترض لأني معترض قبل عطوني الحل».

وكان برنامج حساب المواطن أعلن، الاثنين الماضي، تفاصيل الدفعة الـ33 لشهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم إيداع مبلغ (1.8) مليار ريال لـ10.7 مليون مستفيد وتابع.

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