10 آلاف إداري يباشرون أعمالهم بمدارس تعليم الطائف

عاد اليوم الأحد أكثر من 10 آلاف من منسوبي ومنسوبات الهيئة الإدارية بتعليم الطائف إلى مقرات العمل في المدارس ومكاتب التعليم، وباشرت أعمالها وسط جاهزية تامة، واستعدادات منظمة قدمتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف؛ لتهيئة المدارس ومقرات العمل لاستقبال منسوبيها، وانطلاق العام الدراسي الجديد.

ونوّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي بجهود الهيئتين التعليمية والإدارية المبذولة لاستمرار التعليم عن بعد طيلة الفترةالاستثنائية الماضية خلال جائحة كورونا، مشيدًا بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس من عملٍ متفانٍ في التعليم عن بعد، وجهدٍ متواصل، وحرصٍ ومتابعة.

وأكد اللهيبي أنَّ انطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الراهنة تتطلب من الجميع مزيدًا من البذل والحرص والمتابعة، واستشعارالمسؤولية، والاستمرار في العمل الدؤوب والمنظم؛ لضمان استمرار العملية التعليمية، مضيفًا أنّ إدارته تسعى جاهدة إلى تذليل الصعوبات،وتقديم الخدمات كافة؛ استعدادًا لانطلاقة قوية وجادة، ووصولًا إلى تحقيق تطلعات وآمال القيادة الرشيدة، وخدمة الوطن الغالي وأبنائه.

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وأضاف القول أنَّ الإدارة أنهت ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم الخارجية، فيما تستكمل ترحيل المقررات لمكاتب التعليم الداخلية، وإيصالها خلال الأيام المقبلة لجميع مدارس البنين والبنات، مؤكدًا حرص إدارة تعليم الطائف على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المدارس ومقرات العمل للتأكد من الجاهزية، والاطمئنان على صحة وسلامة منسوبي ومنسوبات التعليم، ومشيرًا إلى أن فرق الصيانة والنظافة باشرت أعمالها بجميع المدارس للبنين والبنات في المحافظة، والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بمتابعة من المديرالعام.

ولفت اللهيبي إلى أن إدارتي الإشراف التربوي والتدريب للبنين والبنات تنظمان برنامجًا متكاملاً لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، يهدف إلىتطوير وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع منظومة الوزارة التعليمية، التي من شأنها الوصول إلى مهارات تدريسية حديثة.

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