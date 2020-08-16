إغلاق 3 منشآت غذائية مُخالفة في نطاق بلدية أجياد

لافتقارها أدني الاشتراطات الصحية
أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 3 منشآت غذائية، وذلك لافتقارها أدنى الاشتراطات الصحية .
وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر الشريف أنَّ الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 3 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية، مبينًا أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافة إلى عدم وجود رخص وشهادات صحية سارية، مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.
وشدد «الشريف» على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات كافة، وذلك حرصًا على كل ما يمسّ صحة المواطن و المقيم .
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لافتًا في الوقت ذاته على أنَّ الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.
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