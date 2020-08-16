معهد الإدارة العامة يشترط حضور موظفي الحكومة لبرامجه

أعلن معهد الإدارة العامة أن تنفيذ برامجه الإعدادية المخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي سيكون حضوريًا في مقار المعهد مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضاف معهد الإدارة عبر موقعه الإلكتروني أن برامجه الإعدادية العامة وبرامج اللغة الإنجليزية المخصصة لخريجي الثانوية العامة سيكون تنفيذها مدمجًا بين محاضرات تدريبية عن بُعد وتقييمات نصفية ونهائية في قاعات التدريب.

وأوضح معهد الإدارة أن المعهد سينفذ جميع برامجه التدريبية القصيرة عن بُعد، في حين أنَّ برامجه التدريبية الموجهة والحلقات التطبيقية المخصصة للقيادات الإدارية ستكون حضوريًا في مقار المعهد.

وأكد معهد الإدارة أن التدريب عن بُعد خيار استراتيجي في قطاع التدريب، إذ يستفيد منه المعهد حاليًا في تنفيذ البرنامج كاملًا أو جزء منه عن بُعد، ما يسهم في تقليل كثافة التجمعات البشرية داخل مقار المعهد ويحقق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح معهد الإدارة أن عدد من استفادوا من برامج منصة إثرائي التدريبية التي أطلقها في نهاية 2017م، خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من مليون وأربعة وأربعين ألف متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

ويمكن للمقبولين والمقبولات في جميع البرامج زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد؛ للحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج، وأساليب تنفيذها، وذلك بالدخول من خلال هذا الرابط بالضغط هنا.

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